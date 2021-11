Er zijn 42.400 miljonairs in Brabant: bekijk hier hoeveel er in jouw buurt wonen

Emotionele intocht na dood Willemstad­se Sint: ‘Hij wás Sinter­klaas zodra hij het pak aantrok’

WILLEMSTAD - Slechts 18 uur voordat hij zaterdagmiddag welkom werd geheten door de kinderen, kreeg het sinterklaascomité in Willemstad de onheilspellende boodschap dat de goedheiligman was overleden. ,,Het eerste wat je denkt is: laten we het maar afgelasten.”

22 november