Erfgoedvereniging uit ernstige zorgen over plannen van de Efteling: ‘Veel waardevols gaat verloren’

De vernieuwingsdrift van de Efteling vormt een bedreiging voor het culturele erfgoed in het park, aldus Karel Loeff in zijn brief. De voorzitter van erfgoedvereniging Heemschut uit Amsterdam ziet het de verkeerde kant opgaan in Kaatsheuvel. De aangekondigde sloop van het Spookslot is voor hem het meest recente voorbeeld van hoe het niet moet. ,,Wij maken ons ernstige zorgen over het beleid en de plannen van de Efteling. Veel waardevols gaat verloren.”