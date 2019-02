Ergernis over ‘Bovensloters’ die hier carnaval vieren leidt tot SP-vragen aan provinciebestuur: sluit bruggen af

Quiz Over Klunen, maatsoor­ten en de Raad van Elf: ken jij de traditione­le carna­valstra­di­ties?

11:33 Klunen, een Boerenbruidspaar, de Adjudant. Weet jij precies uit te leggen wat het allemaal is? Dan ben jij waarschijnlijk een echte carnavalsfan en kun je niet wachten tot het vrijdag is zodat je weer vier of vijf dagen lang jezelf kunt onderdompelen in het feestgedruis.