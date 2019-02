Esther Verhoef is toerist in eigen land en Sylvie geniet met haar Tilburgse vlam in Hamburg

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Is iedereen vrolijker, aardiger en geduldiger met dit lekkere weer? Volgens Lonneke Nooteboom in ieder geval wel. Ze heeft weer een super stijlvol setje uit de kast getrokken om te poseren in de zon en hoopt dat ze ook de rest van de week daar nog van kan genieten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lonnekenooteboom) op 17 Feb 2019 om 8:46 PST

Het was een heerlijk dagje om toerist in eigen land te spelen. Dat deed schrijfster Esther Verhoef dan ook. Ze genoot van een dagje in Amsterdam.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@estherverhoefinsta) op 17 Feb 2019 om 9:49 PST

Waarschuwing: waarschijnlijk krijg je na deze post een bepaald nummer niet meer uit je hoofd. ‘Schatje mag je ik je foto?’ kreeg een nieuwe dimensie dankzij de carnavalsselfie van Huub Hangop en de Gebroeders Ko.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@huubhangop) op 17 Feb 2019 om 10:06 PST

Samen luisteren naar liedjes. Eigen liedjes het liefst. Xander de Buisonjé en dochter + grootste fan Celá-Lynn genieten er zichtbaar van!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 17 Feb 2019 om 10:25 PST

De meeste familieplaatjes van onze Bekende Brabanders bestaan uit vreugdevolle plaatjes met honden of kinderen. Die van DJ La Fuente bestaan doorgaans uit zijn collectie auto's en motoren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@djlafuente) op 17 Feb 2019 om 9:53 PST

Tja, als fashion queen Manon Meijers het zegt. Wie zijn wij dan nog om het te ontkennen? Het is rokjesdag. De vriendin van Guus Meeuwis liet er geen gras over groeien en trok een superleuke outfit aan!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@manon.meijers) op 17 Feb 2019 om 5:31 PST

Cabaretier Hans Teeuwen besloot vanmorgen om zijn badjas aan te trekken en op de foto te gaan met een cactus. Konden we allemaal maar gelukkig worden van zulke kleine dingen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@therealhansteeuwen) op 17 Feb 2019 om 2:54 PST

Oei! Wat zien we hier? Presentatrice en columniste Beertje van Beers uit Breda is aan het lezen in het raam van haar slaapkamer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 17 Feb 2019 om 5:34 PST

Onze goedlachse vriend uit Fijnaart beleefde, zo viel gisteren te zien op televisie, weer doldwaze avonturen in China. Frans Bauer en vrouwlief Mariska bezochten onder meer een voetbaltraining. De zanger mocht zelfs nog een balletje mee trappen. Nu was dat misschien niet zo'n groot succes, maar het programma gelukkig wel. Wat een kijkcijfers!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer) op 17 Feb 2019 om 1:49 PST

Van Youtube-ster Giel de Winter krijgen we allemaal ‘de groeten uit Brabant, kut’. De filmpjesmaker uit Uden laat op deze manier weten dat het verstandig is om je aan te sluiten bij zijn team tijdens de grappenoorlog die op zijn kanaal wordt uitgezonden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@giel) op 17 Feb 2019 om 4:07 PST

,,It's time to get the hell out.” Oke Olcay, fijne reis!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@olcay) op 17 Feb 2019 om 3:36 PST

Zangeres en musicalactrice Willemijn Verkaik stond vandaag op met een big smile. De Son en Breugelse had gisteren namelijk een topavond bij Disney in Concert in München. Wie herken jij verder nog?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@wverkaikofficial) op 16 Feb 2019 om 23:26 PST

Sylvie Meis had gisteren een romantische date met haar Tilburgse vriend Bart, die zichzelf op Instagram overigens Brat noemt. Heerlijke drankjes en elkaar, meer heb je ook niet nodig toch? De tortelduifjes genieten dit weekend van het weer in Hamburg.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 16 Feb 2019 om 13:06 PST