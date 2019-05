Esther Verhoef ontdekt hoe mooi Den Bosch eigenlijk is en ontdek het ‘spijkerpakje’ van Duncan Laurence

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Wat de zon is voor bloemen, is lachen voor mensen. Ranomi Kromowidjojo herinnert ons eraan dat we niet moeten vergeten regelmatig te lachen. Ze geeft alvast het goede voorbeeld.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ranomikromo) op 7 May 2019 om 3:00 PDT

Wil jij ook naar the Adams Family musical? Gwen van Poorten is fan zo te zien en ze vraagt zich af of haar volgers hem ook al hebben gezien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gwenvanpoorten) op 7 May 2019 om 2:59 PDT

Tijdens het trainen even een beetje wegdromen over de diepere dingen in het leven. Dat kan Rico Verhoeven wel. Gelukkig is er dan ook altijd iemand in de buurt om even een plaatje te schieten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 7 May 2019 om 2:37 PDT

Waar gisteren de dochter van Rico Verhoeven 8 werd, is vandaag de dochter van snowboardster Cheryl Maas aan de beurt. Ze is hartstikke trots op haar 8-jarige dochter en deelt een paar prachtige plaatjes van het sportieve kind.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cherylmaas) op 7 May 2019 om 2:25 PDT

Behalve geluk in de liefde, heeft Olcay Gulsen ook veel geluk met vriendschappen. Ze bedankt haar vriendin Carolina in deze post dan ook uitvoerig omdat ze er altijd voor haar is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@olcay) op 7 May 2019 om 2:22 PDT

Stel je was een superheld. Hoe zou je dan heten? Roy Meyer is benieuwd welke naam jullie bij hem vinden passen. Daarom deelt hij een paar foto's waar hij wat strijdkreten lijkt te doen en zijn spieren goed showt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@roymeyerofficial) op 7 May 2019 om 2:07 PDT

Als schaatsster zijnde moet je natuurlijk altijd fit blijven. En dat kan makkelijk door af en toe de skeelers onder te binnen. Dat besloot Ireen Wust vandaag ook weer eens te doen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ireenw) op 7 May 2019 om 2:07 PDT

Volgende week zaterdag gaat Duncan Laurence ons vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Daar hoort natuurlijk ook weer een opvallende outfit bij. De Arcade-zanger zal tijdens de tweede voorronde optreden in een blauwe, jeans-achtige creatie van de Nederlandse ontwerper Sjaak Hullekes.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@itsduncanlaurence) op 7 May 2019 om 2:03 PDT

Over gedurfde outfits gesproken. Print op print. Niet iedereen durft dat. Maar Lonneke Nooteboom natuurlijk wel. En uiteraard staat het haar ook weer super goed.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lonnekenooteboom) op 6 May 2019 om 23:41 PDT

Het is bijna moederdag en Xander de Buisonjé ziet het wel zitten om een yogalesje te pakken met zijn moeder. Nu moet hij haar nog zien te overtuigen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 6 May 2019 om 23:02 PDT

Als je op vakantie gaat, leg je vaak ieder standbeeld en kerkje vast. Maar hoe zit dat eigenlijk in je eigen stad? Dan doe je dat eigenlijk nooit. Tenminste Esther Verhoef niet. Ze beklom voor ‘een televisieprogramma’ de Sint-Jan en kwam er toen achter hoe mooi haar Den Bosch eigenlijk is.