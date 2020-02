Ets van Rembrandt hing bij opa aan de muur en duikt op in uitzending Tussen Kunst en Kitsch

Bij de start van de uitzendingen, woensdag 4 maart is de eerste aflevering van het programma met presentator Frits Sissing te zien, maakt de omroep de spectaculaire vondsten bekend. In aflevering 1 kwam namelijk een vroege Mondriaan tevoorschijn.



Op 11 maart draait de uitzending om Museum Krona in Uden dat via het programma landelijk voor het voetlicht komt. In deze aflevering is de ets van Rembrandt te zien. Zo'n ets duikt bij ‘Tussen Kunst en Kitsch’ wel vaker op maar volgens expert Bas Hesselink is dit een bijzondere, eerste druk van Rembrandt zelf. Er zijn er dertig van gemaakt eb daarna nooit meer herdrukt.



Op de ets, die werd meegenomen door een vrouw van wie de grootvader het kunstwerk al in zijn bezit had, is een huis te zien in een landelijke omgeving. Grappig detail is dat rechts op de voorgrond een kunstenaar zit die het tafereel vastlegt.