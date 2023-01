Etten-Leur wil verder met procedure rond bouw voor spoedzoekers, maar de buurt is ‘lang zo ver nog niet’

met kaart Forse stijging van aantal au­to-inbraken in Brabant: Eindhoven, Breda en Hilvaren­beek zijn uitschie­ters

Vorig jaar werd er 6689 keer ingebroken in auto’s in Brabant. Dit is een toename van 9,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in Eindhoven, Tilburg en Breda sloegen inbrekers hun slag, terwijl de criminelen geparkeerde auto’s in Bergen op Zoom en Den Bosch juist vaker links lieten liggen.

23 januari