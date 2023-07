Etten-Leur zet leefcoaches in: ‘Thuiswonende ouderen vragen om meer ondersteuning’

met video Bezoekers Awakenings druipen teleurge­steld af: ‘Afgelast door slecht weer, dat verzin je niet’

HILVARENBEEK - Het is een forse teleurstelling voor bezoekers van het technofestival Awakenings in Hilvarenbeek. Ze moeten noodgedwongen weer huiswaarts, nu het evenement vanwege de barre weervoorspellingen is afgeblazen. ,,Ja, dit doet wel even pijn.”