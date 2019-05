Europese verkiezingen: hoeveel Brabanders zijn verkiesbaar en waar wonen ze?

Van de 308 Nederlanders die een zetel in het Europarlement willen bemachtigen, woont bijna de helft in Zuid- (70) of Noord-Holland (69), 31 komen uit Gelderland, 30 kandidaten komen uit Noord-Brabant. Niet verwonderlijk, want qua inwonertal zijn deze vier provincies de grootste van Nederland.



Relatief gezien scoort Brabant een stuk minder. De provincie bungelt op de tiende plaats met 1,18 potentiële Europarlementariërs per honderdduizend inwoners. Alleen Overijssel en Drenthe leveren minder kandidaten. Topper Flevoland levert er 2,88 en buurprovincie Zeeland staat derde met 2,35 kandidaten per honderdduizend inwoners.



Achttien van de 308 kandidaten wonen in het buitenland. Dit is toegestaan: kandidaten met een Nederlandse nationaliteit hoeven niet per se in Nederland te wonen om kandidaat te zijn voor Europese verkiezingen.