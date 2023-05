Even balen na schermstunt in Istanbul: ‘Shiiit, net geen zestiende op de wereldranglijst’

Man (29) haalt gevaarlij­ke capriolen uit in gestolen bestelbus: rijdt dwars door druk park in Tilburg

TILBURG - Een 29-jarige man is woensdagmiddag in Tilburg aangehouden omdat hij gevaarlijk reed in een gestolen bestelbus. De bestuurder sneed op de Noordhoekring met de knipplichten aan andere auto’s af bij een stoplicht. Daarop zette een agent de achtervolging in.