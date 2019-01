Even wennen: een stoere vrouw aan het roer van de motorzaak in Brabant

,,Ik had een klant aan de telefoon die een man wilde spreken", vertelt Hutten. ,,Hij vond het heel gek om met een vrouw over motors te praten. Ik wist dat dit zou komen, maar zie er de humor wel van in. Het gaat mij om de techniek achter de motorfiets en het warme contact met klanten in onze mooie motorzaak. En daar ben ik apetrots op."

Dwarse tiener

De Firma Motors is een familiebedrijf en toch was het niet vanzelfsprekend dat Martje de zaak overnam van haar ouders. Zij scheen een dwarse tiener te zijn zonder interesse in de motorzaak. Na wat omwegen pakte zij alsnog de kans. Ze groeide op als enig kind tussen de motoren. Zelfs op haar geboortekaartje stond een wiegje in een zijspan. Als kind sleutelde ze al aan haar eigen brommertje in de winkel van pa en ma. ,,Dat was mijn thuis. Ik heb veel foto's waar ik als schattig klein meisje op de motor zit", mijmert Hutten. ,,Als zevenjarig kind zat ik al op een crossmotortje. Ons pap haalde meteen het Honda merk eraf en schilderde er stoere vlammen overheen, want Harley Davidson was en is nog altijd het ons handelsmerk."

Brand

De familie Hutten is technisch aangelegd. Opa runde al de machinefabriek Select in Esbeek. Naast de plek staat nu het gebouw van Martje's De Firma Motors. Maar de oorsprong van motorzaak, toen nog H.D. Hutten motoren, ligt in Tilburg op de Veldhovenring. Vader Henk Hutten maakte van zijn hobby zijn beroep. De zaak verkaste later naar de Slibbroek in Hilvarenbeek. Een brand verwoestte het pad, waarna een nieuwe zaak van 1200 vierkante meter werd opgebouwd op de ouderlijke grond in Esbeek. In 2005 zochten Henk en Riky Hutten wat vrijheid en verkochten de zaak, maar het pand bleef in eigendom. Van overname door Martje was nog geen sprake. Maar toen twaalf jaar later H.D Hutten Motoren verhuisde en het pand weer vrij kwam was Martje wél zover. ,,Ik hunkerde naar iets tastbaars, wat ik in mijn werk als projectbegeleider miste."

Cadeautje