Ex-agente Belinda doet een ‘Ik-vertrekje’ en schiet meteen wortel in Spanje

In Nederland is het twee, drie graden, met regen die nét niet overgaat in natte sneeuw. Aan de telefoon Belinda Toledo en haar man Ralph, op speaker. ,,Ik weet het, ik ben net terug uit Nederland”, zegt Belinda, vanaf hun terras. In Drunen was ze onder haar meisjesnaam Van der Genugten beter bekend als wijkagente. ,,Tja, wij zitten hier lekker in de zon, graadje of achttien, negentien”, wrijft Ralph het nog even dieper in.