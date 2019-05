Examenstunts lopen vaker uit de hand in Brabant: dit zijn de 7 opvallendste

Ieder jaar als de eindexamens voorbij zijn en de middelbare scholieren uitkijken naar hun vakanties is het weer raak. De examenstunts. Traditiegetrouw nemen leerlingen het heft in eigen handen en verbouwen zo nu en dan letterlijk de school. En dat loopt soms uit de hand.

Zoals in Oss vorige week. Gemaskerde jongeren renden door de gangen van het Hooghuis, gooiden met dingen en trapten deuren open. Een conciërge raakte zelfs gewond bij de stunt. Er zou onder verschillende scholieren paniek zijn uitgebroken. Sommigen dachten zelfs aan een terroristische aanslag.

Het is niet de eerste keer dat een examenstunt zo uit de hand loopt. In de afgelopen jaren ging het op Brabantse scholen wel vaker mis. We zetten de opmerkelijkste stunts op een rij. Sommige minder geslaagd, sommige juist heel erg leuk.

Breda

Eerder dit jaar liep het in Breda uit de hand op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Op 11 april trokken leerlingen portieren van voorbijrijdende auto’s open, staken ze vuurwerk af en bekladden ze geparkeerde auto’s met scheerschuim en meel. Het ging om ongeveer 150 leerlingen.

Handhavers haalden enkele leerlingen uit de menigte. Zij zijn bekeurd voor onder andere baldadigheid. De rector van de school bood later zijn excuses aan voor het ‘volstrekt onacceptabele gedrag’.

Ook naar de handhavers werd met meel gegooid op de school in Breda.

Partybus

Drie jaar geleden greep de politie in bij het Onze Lieve Vrouw Lyceum in Breda. Bedoeling was, zo vertellen Simon Schuif, Bram Quaedvlieg en Gao van der Lint van de stuntcommissie, dat de circa 250 eindexamenleerlingen in de grote pauze met een partybus voor het schoolplein zouden staan om de andere scholieren te verrassen met muziek, dans, slingers en meel.

,,We hadden afgesproken om te verzamelen bij het NAC-veldje in de Piet Avontuurstraat. Daar was de bus zo lang neergezet”, vertelt Bram. Een buurtbewoner was daar niet zo blij mee en waarschuwde de gemeente. Rector Gijs van Wijlen: ,,Zo werd kennelijk ontdekt dat de scholieren vergeten waren de juiste vergunningen aan te vragen. Op last van de burgemeester greep de politie in. De bus mocht niet worden verplaatst.”

Oss

In Oss gebeurde al vaker een stunt, maar die was een stuk braver van aard. Twee jaar geleden grepen leerlingen ‘de macht’ over het Titus Brandsma Lyceum in Oss. Met bivakmutsen, camouflagekleding en wapens (lees: waterpistolen) stond de ‘bende’ voor de deur van de school en fouilleerde iedereen die naar binnen wilde.

Een jaar daarvoor, in 2016, gebeurde bij het Mondriaan College in Oss juist het omgekeerde. Daar haalden docenten een stunt uit met hun leerlingen. Ze sloten havo 5- en vwo 6-leerlingen op in escaperooms.

© Mondriaan College Oss

Eindhoven

In 2011 werd een examenstunt op het Sint-Joris in Eindhoven vroegtijdig afgebroken door de directie. Er zou binnen een rookbom zijn afgestoken. Het gerucht ging dat er ook muizen werden losgelaten, maar daar bleek geen sprake van geweest.

Omdat het onmogelijk leek om na de stunt de lessen te vervolgen, stuurde de directie iedereen naar huis.

Tilburg

Een leuke, originele stunt werd uitgehaald op het Beatrix College in de Reeshof in Tilburg. Maar liefst 15.000 bekertjes water stonden daar in de hal, kantine, koffiekamer en enkele lokalen. Met hulp van de conciërge konden de veertig leerlingen ‘s morgensvroeg rond 6 uur al in hun school terecht.

,,Echt leuk, dit noem ik nou nog eens een geslaagde ludieke stunt. Hier kijk ik later zeker nog op terug”, reageerde conciërge Johan van Esch, die als enige van de staf afwist van het plan.

Oosterhout