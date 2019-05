Experts vernietigend na ongeluk: ‘Grote fouten bij tokkelbaan Breda’

Het dubbeltje valt nu goed voor Toine Manders

9:14 EINDHOVEN - Toine Manders durft na een paar spannende dagen eindelijk voorzichtig een feestje te vieren. In tegenstelling tot vijf jaar geleden lijkt de Astenaar een zetel voor 50Plus in het Europees Parlement te hebben veiliggesteld. Jannie Visscher, oud-wethouder in Eindhoven en nummer 2 op de SP-lijst, zag juist met lede ogen aan hoe haar partij zetelloos bleef.