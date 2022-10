Explosie in Roosendaal schrikt buurt op: ‘Het wordt er hier niet veiliger op’

Geldmeter Zo kun je geld besparen op eten en drinken: haal aan het einde van de dag een box van 5 euro op bij de bakker

Too Good to Go, Foodello, Antiduur, Butlon, het Tilburgs Kliekjesdoorgeefluik. Er zijn allerlei manieren om te besparen op eten en drinken én tegelijkertijd verspilling tegen te gaan. ,,Soms reed ik een rondje op de fiets om te kijken of er iemand op straat was aan wie ik de restjes kon geven.”

30 september