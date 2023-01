Expositie in Mauritshuis gaat niet alleen over watersnood toen, maar ook nu en in de toekomst

Hof geeft man uit Oss geen lagere straf voor doodrijden jogger

ARNHEM – De 41-jarige man uit Oss, die in mei 2021 een hardloper doodreed bij Zaltbommel, heeft geen baat gehad bij het hoger beroep dat hij had ingesteld. Ook het gerechtshof in Arnhem veroordeelde hem tot 16 maanden cel en een rijverbod van drie jaar. De helft van de celstraf is voorwaardelijk.

17:32