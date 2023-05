Extra camera Willemstraat tegen straatintimidatie van vrouwen: ‘Zo haal je daders uit de anonimiteit’

met video Vrachtwa­gen rijdt rechtdoor op A2-afrit en belandt bij Liempde in de sloot, chauffeur klimt zelf uit cabine

LIEMPDE - Een vrachtwagen is dinsdagochtend vanaf de snelweg bij Liempde een sloot in gereden. Dat gebeurde bij de afrit op de A2, waar de truckchauffeur rechtdoor reed en niet afsloeg. Het voertuig reed de geul in en belandde op zijn zijkant.