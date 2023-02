DEN BOSCH - ‘Keizer zonder Kleren’ is een volwassen versie van het sprookje over de kledingloze keizer. Verwacht extravagante jurken, pruiken, valpartijen, hypocrisie en leugens om bestwil.

We leven in een tijd van omwentelingen, van scherpe tegenstellingen en een verzet van een oude orde tegen nieuwe inzichten en een nieuwe generatie. In de voorstelling Keizer zonder Kleren wil de Spelersfederatie laten zien welke kleine gebeurtenis er uiteindelijk toe leidt dat de heersende macht, die vastgeroest zit in zijn eigen idee over hoe het ‘heurt’ te zijn, van zijn troon valt: door een ogenschijnlijk onschuldige vraag van buitenaf.

In navolging van de hitserie Bridgerton en de kostuumkomedie The Favourite is Keizer zonder Kleren een scherp komisch en satirisch kostuumdrama dat lak heeft aan historische feiten.

Te zien vrijdag 3 maart in de Verkadefabriek in Den Bosch en op 7 mei in Parktheater Eindhoven.