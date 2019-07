Extreem regenachtige winters nopen waterschap de Dommel tot flinke klussen

Geen reden tot echte zorg, maar we moeten het goed in de gaten houden, is wekenlang het devies. Op 19 februari blijkt waarom. Nu valt er zowaar eens géén druilerige regen, maar een flinke plensbui. Vooral in Son en Breugel valt veel water: zo'n 45 millimeter in twee uur tijd. Die neerslagsom wordt tijdens heftig noodweer in de zomer al snel overtroffen, vaak zonder noemenswaardige problemen. Maar nu zet die ene plensbui een kettingreactie in gang. Want door de overvloedige regen van deze winter is de grond al door- en doornat. Wat er dan gebeurt, laat zich raden. De bodem werkt normaal als een spons, die vers gevallen regen opzuigt. Maar wat gebeurt er als een spons al volledig verzadigd is? Juist ja. De hele stortbui bij Son en Breugel loopt rechtstreeks naar het laagste punt: de Dommel dus.