Extreemrechtse Willebrorder 'bekeerd' na stelen vlag bij moskee

Van O. heeft nadat hij werd gepakt open kaart gespeeld en is in gesprek gegaan met twee vertegenwoordigers van de moskee. Dat gesprek bleek veel begrip te kweken, zei Van O. ,,Een verbazingwekkend goed gesprek gehad eigenlijk'', zei hij tegen de politierechter. ,,We zaten met heel veel dingen op één lijn. Het leverde nieuwe inzichten op. Ik heb nu ook een keer echt gesproken met moslims. Het viel me niet tegen.'' De rechter vroeg nog wat voor vreselijks hij dan had verwacht, maar daar kon Van O. geen antwoord op geven.