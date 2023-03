F16 maakt voorzorgslanding op Groningen Airport Eelde na botsing met vogel

Laatste KLM Open niet het einde van topgolf op de Bernardus: ‘We laten ons graag verrassen’

In Cromvoirt kun je eind mei nog één keer genieten van het KLM Open. Het betekent niet het einde van topgolf op ‘De Bernardus’. Want wat te denken van de Solheim Cup in 2026. ,,Mensen beseffen niet dat die nog groter is dan het KLM Open.”