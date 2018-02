Facebookvlees is spotgoedkoop, maar is het ook vers? 'Controle moet veel beter'

Anabolenlab opgerold in Etten-Leur

15:51 ETTEN-LEUR - De lege verpakkingen zien er zo professioneel uit dat je het direct voor authentiek aanziet. Hier zijn geen amateurs bezig geweest. Wat de politie vrijdagmiddag in een bedrijfsruimte aan de Hagemuntweg in Etten-Leur aantrof was niets minder dan een anabolenlab.