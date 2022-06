Familie slachtoffer tragisch motorongeval Oeffelt zamelt geld in voor eervolle uitvaart, zondag eretocht met motoren

Meer honderd­plus­sers in Brabant, zoveel wonen er in jouw gemeente

Bijna 2600 ouderen in Nederland mochten het afgelopen jaar minstens 100 verjaardagskaarsjes uitblazen, ruim 400 meer dan vijf jaar geleden. Dat meldt Local Focus gebaseerd op cijfers van het CBS. Terwijl het aantal honderdplussers in Brabant vorig jaar bleek te zijn gedaald, gaat onze provincie dit jaar ook mee in de trend: in één jaar kwamen er 23 eeuwelingen bij.

9 juni