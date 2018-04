Familie van gehandicapte Goof (55) woest op doorrijder: 'Hoe kun je hiermee leven?'

DINTELOORD/STAMPERSGAT – De 55-jarige man die zondagochtend in zijn invalidewagen werd aangereden in Dinteloord, ligt met een gebroken nekwervel in het ziekenhuis. De bestuurder liet hem na de aanrijding voor dood achter , tot ongeloof van de familie van het slachtoffer. ,,Het is afwachten hoe mijn oom hier uit gaat komen”, zegt nichtje Wendy Botermans.

De 55-jarige Goof werd zondagochtend zwaargewond gevonden op de Noordzeedijk tussen Stampersgat en Dinteloord. Hij is daar volgens de politie aangereden. ,,En vervolgens voor dood in de greppel achtergelaten”, verzucht Wendy in gesprek met deze krant. Zij en de rest van de familie zijn helemaal overstuur over wat hun geliefde is overkomen.

,,Het gaat echt niet goed met hem. Zijn hoofd ligt helemaal open en zijn nekwervel is gebroken en gescheurd. Hij is al even wakker geweest, maar herinnert zich helemaal niets. We hopen dat hij weer de oude wordt.”

Hard aangekomen

Goof rijdt al bijna heel zijn leven rond in een invalidewagen. Toen hij vijf was raakte hij lichamelijk gehandicapt na een ongeluk. ,,Dat maakt dit alles natuurlijk extra triest”, zegt Wendy. ,,In het dorp is het nieuws hard aangekomen. Iedereen kent mijn oom.”

Al meer dan twintig jaar reist Goof iedere zondagochtend op en neer naar de Bakkersmolen in Essen, net over de grens. Dat is in totaal zo’n zeventig kilometer.

,,Hij is inderdaad behoorlijk sportief. Al die jaren is het goed gegaan, en dan gebeurt er nu dit. Ik hoop dat de bestuurder zich realiseert wat hij gedaan heeft. Een ongeluk kan iedereen veroorzaken, maar dat je dan vervolgens doorrijdt? Dat is te bizar voor woorden."