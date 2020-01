Familie woont al 48 jaar tegen A67 aan: ‘Wij zouden die E3 voor geen goud willen missen’

Thij Fleuren schenkt koffie in en wijst naar buiten. Daar, zo’n 75 meter verderop, ligt de enige ‘buurman’ van de familie: de A67. Het melkveebedrijf van de Fleurens staat midden in het buitengebied van Helenaveen, op een haar na verwijderd van de grens met Limburg. Ze worden enkel omringd door weilanden en natuurgebied ’t Zinkske. ,,Toen we hier kwamen in 1972 was er helemaal niks. We hebben alles zelf opgebouwd. Ik zou hier nooit weg willen. Ik hou gewoon van die E3. Ja, zo noem ik ’m nog steeds.” Thij Fleuren lacht aanstekelijk. Hij is 73, net als zijn vrouw Mariet. Ze runnen de melkveehouderij samen met hun zoon Gerrit (37).