Familiebedrijf Slaats: op doktersadvies in de kolen gegaan en na honderd jaar nog steeds een bloeiend bedrijf

TOP Oss vermaakt niet, maar ziet wel aantal spelers terugkeren tijdens late nederlaag tegen Telstar

Het uitduel tegen Telstar stond bij TOP Oss in het teken van de terugkeer van een aantal spelers. Zowel Justin Mathieu, Dean van der Sluys als Trevor David maakte weer minuten in het shirt van TOP. De wedstrijd leek lange tijd in 0-0 te eindigen, maar in de allerlaatste seconde bezorgde Glynor Plet Telstar drie punten.