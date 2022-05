Fans rouwen na dood van hardstyle DJ Delete in Waalwijk: eerste bloemen bij voordeur gelegd

WAALWIJK - De van oorsprong Australische hardstyle dj Ryan Biggs is zaterdagavond dood aangetroffen in zijn woning in Waalwijk. De dj stond onder zijn artiestennaam DJ Delete begin april nog op het Rebirth Festival in Haaren, later dit jaar zou hij spelen op Intents Festival in Oisterwijk.

Op Facebook en Twitter stromen condoleances inmiddels binnen. Een ‘absolute legende in de scene', ‘een inspiratie waardoor ik zelf ben gaan produceren’, 'dank dat je mij kon kalmeren in moeilijke tijden met jouw muziek’ en ‘hij was degene waar ik naar uitkeek op een festival’ zijn enkele van de reacties. ‘Je hebt ons allemaal trots gemaakt in Australië'. De eerste bloemen werden zondagmiddag bij zijn woning neergelegd.

Volledig scherm De eerste bloemen zijn gelegt bij de voordeur van het huis van DJ Delete in Waalwijk. © FPMB Erik Haverhals

Grote festivals

Biggs (‘één van de meest gewaardeerde exportproducten van Australië’, aldus Partyflock), verhuisde in 2013 naar Nederland om zijn carrière verder op te bouwen. Sindsdien had de raw hardstyle dj een groeiend aantal fans in de scene. Zijn grootste hits en liveoptredens zijn honderdduizenden keren bekeken op YouTube. Hij stond zowel in Nederland als in het buitenland op grote hardstyle- en dancefestivals als Defqon.1, Q-BASE, Dominator, Masters of Hardcore, Hard Bass en Supremacy. ‘Delete', 'Lunatic’ en 'Payback’ zijn enkele van zijn grootste hits. Op Facebook en Instagram heeft de dj honderdduizenden fans. Hij trad vaker op in de regio. Zo stond hij afgelopen jaren ook in de Effenaar in Eindhoven en The Inside in Oisterwijk.

Volledig scherm Ryan Biggs, bekend als Delete DJ © Facebook Delete DJ

Na zijn optreden op Rebirth in Haaren drie weken geleden schreef Biggs op Instagram dat ‘zijn wedergeboorte’ ook was begonnen. ,,Ik ben zo dankbaar naar al mijn fans die de afgelopen jaren bij mij zijn gebleven toen ik stil was. Ik zorg ervoor dat het het wachten waard was. We zijn niet te stoppen!’.

Excuses aan fans

Biggs maakte er op sociale media geen geheim van soms te worstelen met zijn mentale gezondheid. Zo schreef hij vorig jaar op Facebook dat de afgelopen jaren in Nederland zwaar waren en dat hij ondanks zijn successen ook worstelde met depressies en andere mentale problemen. Hij bood daarvoor zijn excuses aan aan zijn fans dat er niet meer nieuwe muziek uitkwam. ‘Een depressie is slopend en maakt de eenvoudigste dingen veel moeilijker’, schreef hij. Ook de coronaperiode viel hem zwaar.

De politie trof Biggs zaterdagavond dood aan in zijn woning aan de Wielrenner in Waalwijk. Tot een uur of twee ‘s nachts is er onderzoek gedaan in het huis. De precieze doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Wel laat de politie zondagmorgen weten dat er geen sprake is van een misdrijf. ,,Wij doen geen onderzoek meer.”

Volledig scherm De Technische Recherche kwam zaterdagavond naar de woning om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. © Erik Haverhals / FPMB



