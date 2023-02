Fantastival in Oss dit jaar in teken van Hollywood: film, glitter en glamour

Raadslid voor Lokaal Tilburg Eric Roels (68) overleden

TILBURG - Op de dag van zijn installatie als gemeenteraadslid hoorde Eric Roels dat hij ziek was. Afgelopen maandag is Roels, sinds maart 2022 raadslid in Tilburg namens Lokaal Tilburg, overleden. Dat meldt zijn partij Lokaal Tilburg op zijn website. Roels is 68 jaar geworden.

9:18