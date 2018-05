Faye (20) boos na examenblunder Vavo: 'Iedereen was in rep en roer'

Straf voor filmer Beekse Bergen? Als het aan deze hoogleraar ligt wel: 'Hij is nog dommer dan de Fransen'

6:48 HILVARENBEEK - Als de uitgestapte toeristen in de Beekse Bergen waren aangevallen door de jachtluipaarden, had dit tot een boete en gevangenisstraf voor de filmer kunnen leiden. Dat stelt hoogleraar Mediarecht Nico van Eijk. ,,De vraag is zelfs of zij niet gewoon de wet hebben overtreden."