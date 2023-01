FC Den Bosch legt ook Dennis Gyamfi nog vast op Deadline Day

Gyamfi was net als middenvelder Gedion Zelalem, die ook dinsdag een verbintenis aanging met FC Den Bosch, al bijna twee weken op proef in Stadion De Vliert. De in Leiderdorp geboren verdediger kwam in het verleden uit voor verschillende jeugdteams van Leicester City.

Zijn laatste club was het Kroatische Dynamo Zagreb waar hij in het tweede elftal speelde. Vorige week werd al duidelijk dat FC Den Bosch een contract ging aanbieden aan Gyamfi. Net zoals Zelalem is hij komende vrijdag al speelgerechtigd in de uitwedstrijd tegen TOP Oss. Gyamfi is een rechtervleugelverdediger die ook op de andere posities in de achterhoede uit de voeten kan.