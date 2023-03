FC Den Bosch reageert in statement op historische nederlaag: ‘Een échte Bosschenaar staat altijd weer op’

FC Den Bosch heeft in een officieel statement gereageerd op de historische 13-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle vrijdagavond. ,,De nederlaag was FC Den Bosch onwaardig, het team heeft niet laten zien wat van hen werd verwacht", schrijft algemeen directeur Tommie Van Alphen.

De monsternederlaag in Zwolle is keihard aangekomen binnen de Bossche club. ,,Deze nederlaag moet verwerkt worden, de wonden gelikt, de frustraties uit de weg geruimd", begint het bericht van de algemeen directeur op de clubwebsite. ,,Dus ja, we nemen kort de tijd om te reflecteren, maar vooral willen we de nasleep zo kort mogelijk houden. De grootste nederlagen zijn degenen die te lang blijven hangen.”

Tommie van Alphen begon op 1 februari als algemeen directeur bij FC Den Bosch. Hij pleit voor meer transparantie en communicatie en heeft de intentie om eens in de drie weken een bericht richting supporters, sponsoren en andere betrokkenen te sturen. Het eerste bericht zou volgen na 100 dagen, maar komt nu dus al op dag 32.

,,Omdat ik nu wat wil laten horen vanuit de club. Er is een plan voor de toekomst. Er is ook de overtuiging dat we met een aantal aanpassingen grote stappen kunnen zetten. En ja, heel eerlijk, we moeten van ver komen. Binnen de clubcultuur moeten we ook veranderen om met meer perspectief naar de toekomst te kunnen kijken. Dit is niet de plaats en niet het moment om daar dieper op in te gaan. Dat doe ik zodra ik concreets iets te delen heb.”

Trots op de support

Van Alphen is ondanks de historische nederlaag wel trots op de support vanuit de fans. ,,Meer dan 400 FC Den Bosch-supporters zaten gisterenavond in het uitvak. Dat maakt mij trots! Want waar zie je dat nog als je 17e staat in de eerste divisie? Dat zegt alles over de club die we ten diepste zijn en over de betrokkenheid van onze achterban. Des te pijnlijker is dan het resultaat voor iedereen met een blauwwit hart.”

FC Den Bosch hoopt zich komende week in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo te herpakken. ,,Deze nederlaag overwinnen we door ’m te overstijgen. Ons er niet door te laten definiëren. De berichten die ik krijg van supporters, dat zij het team blijven steunen, dát is de energie die we nodig hebben! Een échte Bosschenaar staat áltijd weer op. Dat zal nu niet anders zijn.”