FC Twente toont topvorm in aanloop naar play-offs en heeft geen kind aan RKC Waalwijk

6 tips voor de liefheb­bers: dit wil je niet missen op de de laatste dag van Breda Jazz Festival

BREDA - Wil je dit jaar nog genieten van klassieke jazz of swingende funk op het Breda Jazz Festival, dan is dit je laatste kans. Zondag 21 mei is de slotdag van het vierdaagse muziekfestijn. Dit zijn de optredens die je vandaag niet wilt missen!