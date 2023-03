Feest bij SCO na winst in wedstrijd van de waarheid, maar: ‘De strijd is nog lang niet gestreden’

met video Dronken bestuurder komt gekanteld in de greppel terecht in Sterksel: ‘Engeltje op haar schouder’

STERKSEL - Een dronken automobiliste is zondagochtend van de Somerenseweg in Sterksel geschoten en gekanteld in de berm terechtgekomen. Met slechts een schrammetje werd ze uit de auto gehaald. Volgens één van de toegesnelde agenten had ze een engeltje op haar schouder.