Feest in huize Jess-Luske en intense blik van Silvie Meis

Kleine kinderen worden groot

Het is feest in huize Jess-Luske. Het zoontje van Tanja Jess en Charly Luske is jarig. Jess is verbaasd hoe snel de tijd gaat en schrijft op Instagram dat haar snoetje alweer elf jaar is. Ja Tanja, kleine kinderen worden groot.

Première

Actrice Willemijn Verkaik uit Son en Breugel had een geweldige avond. Ze beleefde de première van de buitenlandse musical Bat out of Hell. Verkaik vertolkt de hoofdrol van Sloane in de Duitse versie van de musical die op donderdag in première ging in het Stage Metronom Theater in Oberhausen.

Intense blik

Is het een regendouche of moeten het zweetdruppels voorstellen? Sylvie Meis geniet in ieder geval van de opvallende fotoshoot, zo valt uit haar intense blik op te maken.