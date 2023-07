Feestelijke opening wijk Bergse Buren: ‘Nu nog het volkse karakter van Fort Zeekant naar boven halen’

Plannen genoeg, maar woningbouw in Roosendaal schiet niet op: ‘We doen wat we kunnen’

ROOSENDAAL - Duizenden woningen moeten er de komende jaren bij in Roosendaal. Maar daar komt vooralsnog weinig van terecht. ,,De wethouder geeft een goednieuwsshow over alle plannen en visies, maar is hij zelf wel tevreden over het huidige tempo?”