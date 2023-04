Fenomeen Tadej Pogacar kan niet zonder Brabander Sjoerd Bax: ‘De Tour met hem? Ik blijf dromen’

Bijna 50 bedrijven zaten zonder stroom op industrie­ter­rein Den Bosch, storing verholpen

DEN BOSCH - Zo’n 48 bedrijven op industrieterrein Maaspoort in Den Bosch zitten sinds vrijdagochtend zonder stroom vanwege een storing. Er was brand ontstaan in een elektriciteitshuisje aan de Goudenheuvel. Enexis meldde rond 19.30 uur dat de storing was verholpen.