Ferry van de Zaande over het Brabants dialect: ‘Als je gaat studeren, wordt er al geen Tilburgs meer gepraat’

Enkele decennia geleden is onder meer het Brabantse Dialectenfestival in het leven geroepen om Brabantse streektalen te koesteren. Dit weekend vindt het festival voor het eerst sinds lange tijd weer plaats in Lieshout. Volgens het Brabants Erfgoed vormen honderden Brabantse dialecten samen ‘het Brabants dialect’. Toch zijn er steeds minder mensen die één of meer streektalen van de provincie spreken.