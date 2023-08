Festival Smullen at the Park in Boekel mag doorgaan van rechter, bezwaarmaakster ‘heel erg teleurgesteld’

Met oortjes in worden saaie wandelrou­tes door en rondom Oss kleine avonturen

OSS/RAVENSTEIN - Een wandelroute is ook maar gewoon een wandelroute. Tenzij het een audiotour betreft. Via het mobieltje wordt de tocht ineens een klein avontuur. In Oss is er keus tussen een hoorspel, puzzeltocht of leerzame geschiedenis.