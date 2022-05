Fietser met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Afferden

Levchenko: ‘In tijden van oorlog valt er niks meer te polderen’

DEN BOSCH/HOOFDDORP - Per etmaal slaapt hij zes uur. Vrijwel al zijn andere tijd spendeert Evgeniy Levchenko de laatste maanden aan de oorlog in Oekraïne. In de media probeert de oud-voetballer ook de Nederlandse regering tot meer actie te bewegen. ,,In Oekraïne hebben we een spreekwoord: je kunt niet met één kont op twéé stoelen zitten.”

16:22