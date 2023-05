Fietser naar ziekenhuis na botsing met busje op weg tussen Venhorst en Boekel

10 jaar bernhoven uden Hoe Uden na een strijd met Oss aan het langste eind trok: ‘Soms heb je het geluk aan je kont hangen’

OSS/UDEN/VEGHEL – Toen bij het nieuwe Bernhoven de champagne ontkurkt werd, zat Henk van Gerven thuis in Oss. Hij voelde er tien jaar geleden niets voor om het feestje in Uden te vergallen. Want het was een prachtig nieuw ziekenhuis, het stond alleen op compleet de verkeerde plek.