Fietsers botsen in Waalwijk: één zwaargewonde, andere fietser verlaat ongeval en wordt aangehouden

Helmonder ontkent beroving, maar vindt strafeis officier van justitie ‘op zich wel goed’

DEN BOSCH/HELMOND - Dat hij later ook een gezin kan opbouwen waar hij veel steun aan heeft. Het slachtoffer van een beroving in Helmond wenst het de dader toe. Maar wie is de dader? De verdachte ontkent, maar geeft toe dat hij twee jaar verplichte hulp wel kan gebruiken.