‘Fijn zo’n kleine school, maar hoe zit het met de bubbel?’

Peter schoot een Russische straalja­ger uit de lucht, nu vliegt hij voor het laatst in een F-16

VOLKEL - Als enige Nederlandse vlieger schoot Peter Tankink in 1999 een vijandelijke MiG-29 uit de lucht. Vrijdag vloog de generaal, bijgenaamd Wobble, voor de laatste keer in een F-16. Niet in zijn beroemde kist, de J-063, want die gaat waarschijnlijk naar het museum.