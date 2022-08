Filmmaker Frank van Osch zoekt altijd naar de kleine dingen in het leven: ‘Ik heb een zwak voor mensen die geen succes hebben’

'Gakpo, red card!' Ran­ger-fans zingen en drinken erop los voor duel tegen PSV

Een paar honderd fans van de Schotse voetbalclub Rangers FC hebben zich verzameld op de Markt in Eindhoven in afwachting van de kraker tegen PSV op woensdagavond. De sfeer is over het algemeen gemoedelijk. De fans uit Glasgow drinken in de schaduw van parasols een biertje.

