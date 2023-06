Financiële uitbuiting groeiend probleem: ‘Vooral bij ouderen met eigen huis kan het grote graaien beginnen’

Honderden dode vissen en de kauwtjes vallen uit de lucht: wat is er aan de hand in Uden?

UDEN - Opvallend veel dode vissen in de grote vijver op Zoggel en dode kauwen rondom het oorlogskerkhof in Uden. Naar de oorzaak van de sterfte is het nog gissen. Blauwalg of vogelgriep lijkt het niet te zijn. Wat is er hier aan de hand?