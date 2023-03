Flink doorroeien bij Rondje Altena vanuit Woudrichem

Watersportvereniging Woudrichem (WSV) begint het nieuwe seizoen met het jaarlijkse Rondje Altena op zaterdag 18 maart. Vanaf de Schapendam in Woudrichem roeien deelnemers in estafette maar liefst 70 kilometer rondom de gemeente Altena.

Deelnemers roeien steeds een uur en wisselen elkaar hierbij af. De verwachting is dat de afstand van 70 kilometer rond 18.00 uur is afgelegd. ,,We willen laten zien hoe mooi Altena is, terwijl iedereen lekker buiten in de natuur aan het sporten is”, vertelt Gonnie Thur van WSV.

Tot nu toe hebben alleen St. Ayles Skiffs zich opgegeven voor de roeitocht, maar ook andere sloepen mogen meedoen. De St. Ayles Skiffs komen oorspronkelijk uit Schotland en worden gebouwd door dorpsgemeenschappen. De gemeente Altena faciliteert het project en diverse kernen in Altena hebben al zo'n boot. In Dussen is de boot in aanbouw maar een twintigtal Dussense roeiers heeft de afgelopen weken workshops gevolgd bij WSV om mee te kunnen roeien.

Op 18 maart komen er ook skiffs uit Schotland en Ierland om de tocht mee te maken. ,,Dat zijn roeiers met wie we bij andere evenementen vrienden zijn geworden. Wij gaan naar hen, zij komen naar hier”, vertelt Gonnie Thur.

Rondje Altena staat open voor iedereen die mee wil roeien, of varen. Want een begeleidingsboot uit Sleeuwijk maakt het mogelijk louter als passagier mee te gaan. Een deel van het inschrijfgeld gaat naar de Ronald McDonald-huizen. Opgeven kan nog tot 11 maart, via email evenementen@wsv-woudrichem.nl.

