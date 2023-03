Flink minder WW-uitkeringen in de gemeente Steenbergen

Tegenge­luid over azc in Budel trekt volle zaal; Inwoners­col­lec­tief presen­teert verbin­dings­plan

CRANENDONCK - Inwonerscollectief Cranendonck heeft maandagavond in een volgepakt dorpshuis De Smeltkroes in Maarheeze zijn plan gepresenteerd om meer activiteiten met asielzoekers te organiseren. Van verdeeldheid naar verbinden, is het motto. Staatssecretaris Eric van der Burg is alvast enthousiast.