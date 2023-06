Flinke file op A58 bij Ulvenhout vanwege ongeval

Deze Afghaans internatio­nal uit Grave voetbalt nu in Libanon: ‘Niet te vergelij­ken met drukte in Bangladesh’

Van Bangladesh naar Beiroet. Voor Omid Popalzay is niets te gek. De 27-jarige voetballer uit Grave zwerft de hele wereld over. Sinds enkele weken is Libanon zijn thuis.