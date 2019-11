Flinke kater voor politiek Brabant: ‘Onwijs balen, maar we moeten verder’

Glow Eindhoven­se lichtkun­ste­naars leveren belangrij­ke bijdrage aan Glow 2019

11:11 ‘Eindhoven maakt het verschil in lichtkunst’, zo stelt de directie van Glow onomwonden. Als dat zo is, dan leveren Eindhovense lichtkunstenaars daar dit jaar een belangrijke bijdrage aan, want er waren nog nooit zoveel Eindhovense deelnemers als deze editie van het lichtfestival. Wij vroegen vijf van hen naar hun projecten van dit jaar.