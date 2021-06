Flits! Deze palen zorgen voor de meeste boetes in Brabant, Eindhoven en Waalre aan kop

De Eindhovenseweg in Waalre is de nummer twee met 5258 boetes. Het brons gaat naar de Europaweg in Helmond, daar heeft een flitspaal voor 4068 boetes gezorgd. Daarop volgen de Bosscheweg in Boxtel (3731 boetes) en de Ringbaan-Oost in Tilburg (3939 bekeuringen). Bekijk hieronder in het kaartje welke flitspalen bij jou in de buurt de meeste boetes uitdelen.