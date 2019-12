FNV wil af van vrijwilligers op Brabantse buurtbussen: ‘Ze zijn gevaarlijk’

Vuurwerk­ver­bod heeft nauwelijks zin om uit de stikstof­cri­sis te komen

10:16 EINDHOVEN - De nationale discussie over de negatieve gevolgen van vuurwerk voor gezondheid en milieu is inmiddels een jaarlijkse traditie. Maar in hoeverre werpt de stikstofcrisis nog een nieuw licht op de zaak? Nauwelijks, zo blijkt. De uitstoot bij het afsteken van vuurwerk is zeer beperkt.